Mersin'de ABD'li Dağcı Morca Mağarası'nda Rahatsızlandı

Mersin'in Anamur ilçesinde 2 bin 100 rakımda yer alan Morca Mağarası'nda inen ekipteki ABD'li dağcı bin metrede rahatsızlanınca bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sugözü Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin en derin mağaralarından biri Morca'ya aralarında yabancıların da olduğu 14 kişilik ekip iniş gerçekleştirdi. Toroslar'ın 2 bin 100 metreden girişi olan mağaraya inen ekipte yer alan ABD'li Marck Dick, yaklaşık bin metrede mide rahatsızlığı geçirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Öte yandan dağcının kurtarılması için İtalya ile Macaristan'dan Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun koordinesinde destek ekiplerin geleceği bildirildi. - MERSİN