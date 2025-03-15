Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

İstanbul'da artan hayat pahalılığı ve yüksek ev kiraları vatandşaları kara kara düşündürürken; tayini İstanbul'a çıkan memurlar 'sürgüne geldim adeta' diyor. Tayini yaklaşan memurlar ise " İstanbul'a tayinim çıkmasın" diye dua ediyor.

4 KİŞİLİK AİLENİN AYLIK GİDERİ...

İstanbul'daki hayat pahalılığının boyutlarını İstanbul Planlama Ajansı'nın aylık araştırması da doğruladı. İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin aylık dengeli ve sağlıklı beslenme, barınma, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi olmazsa olmaz giderleri 85 bin 450 TL oldu. Yeni ev kiralarken 1 kira peşin veriliyor. Kontrat anında çoğu zaman 2 kira karşılığı depozito, 1 kira karşılığı emlak komisyonu ödeniyor. Evin 20-25 bin lirayı bulan boya-badanası, aidat başta olmak üzere ekstra maliyetleri var. Profesyonel evden eve taşımacılık firmalarında fiyatlama, evin büyüklüğüne ve mesafeye göre değişiyor.

TAŞINMA MALİYETİ 100 BİN TL

Nefes'te yer alan habere göre; taşınma maliyeti, 3+1 daire için Samsun-İstanbul arası 100 bin TL. Bursa-İstanbul ise 50-60 bin TL. Kiralama sonrası ekstra ufak tefek harcamalar hariç, 35 bin liralık bir kiralamanın faturası -yeni eşya ve mobilya hariç- 200-250 bin lirayı buluyor.

"MEMUR DA OLSANIZ KİRALAR YÜKSEK"

Türkiye'de halen memur maaşı ortalama 50 bin 500 TL. İkisi de memur olan ve eline aylık 100 TL üzeri maaş geçen karı-koca bile bu tayinin tahribatını yıllarca çekiyor. Eşlerden sadece biri çalışıyorsa durum daha vahim. İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, kiralardaki artışın kıt kanaat geçinen dar gelirliler için büyük sorun olduğunu ifade ederek, "Memur da olsanız, orta gelirli de olsanız kiralar yüksek. Merkeze 2 saatlik mahallelerde 2+1 giriş kat temiz daire kirası bile 20 bin lira" dedi.

100 BİN LİRAYI GEÇEN DAİRELER VAR

İstanbul'da yeni bina ve sitelerde en küçük 3+1'lerin kiraları için 50-60 bin TL'den başlayan 100 bin liraları geçebilen rakamlar dudak uçuklatıyor. İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, Bakırköy, Kadıköy, Şişli, Beşiktaş gibi merkezi ilçelerde 35-40 yıllık eski binalarda 3+1 kiralarının 35-40 bin lira olduğunu, 2+1'lerin ise 25-30 bin TL olduğunu söyledi.