Melissima, güçlü Alman markası Augustinus Bader'in Türkiye lansmanına ev sahipliği yaptı!

Etkinlikler Augustinus Bader'in SPA direktörü Irına Lewis'in verdiği eğitimlerle başladı. Her iki günde de Melissima'nın kurucusu ve CEO'su Elif Karakışla ile Irına Lewis kısa birer soru - cevap seansı ile katılımcıları bilgilendirdiler. Söz konusu cilt bakımı olunca en iyiyi talep eden ve cildi için en iyisini kullanmak isteyen kadınların Augustinus Bader markasına ilgisi büyüktü. İş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte Melissima CEO'su Elif Karakışla: "Dünya'nın en güçlü cilt onarım formülü olarak adlandırılan TFC8 teknolojisini ne yazık ki çok acı bir deneyim ile tecrübe ettim. Geçirdiğim bir ev kazası sonucu yüzümde oluşan darbenin etkisini saatler içinde nasıl iyileştirebildiğini, olaydan 48 saat sonra en ufak bir iz bile kalmamasını hayretle izledim. Bu ürünler artık benim için kâğıt üzerinde değil, tüm hücrelerimle inandığım teknolojinin şimdiye kadar gelebildiği son noktadır. Bunu sizlerle paylaşıyor olmak benim için çok heyecan verici. Kim bilir siz değerli kullanıcılardan hangi muhteşem geri bildirimler bizlere akacak. Lütfen keyfini çıkarın, bugünden itibaren yaş almayı durdurmuş bulunuyoruz." dedi. Augustinus Bader Global SPA Müdürü Irina Lewis ise; "Her birimiz, her içgüdüyü, düşünceyi, duyguyu yönlendiren bir genetik kod ve doğuştan gelen iyileşme kapasitesi özelliği taşıyan trilyonlarca hücreden oluşuyoruz. Cilt bakımından klinik uygulamalara ve biyoteknoloji araştırmalarına kadar tüm ilerlemelerimiz, vücudun kendisinin en iyi terapisti olduğu inancına dayanmaktadır. Güzellik, yüzeydeki görünüşlerin ötesinde, her gün yaşadığımız biyolojik harikalarda yatmaktadır. TFC8® tarafından desteklenen yenilikçi cilt bakımımız vücudunuzun doğal bilgeliğiyle çalışır, vücudunuzun doğuştan gelen yenilenme süreçlerini destekler ve onlar için en uygun ortamı yaratır. Augustinus Bader ürünleri herkes içindir. Irksız, cinssiz, yaşsız" diyerek konuşmasını bitirdi.





Augustinus Bader Hakkında…

Augustinus Bader Cilt Bakımı markası, 30 yıllık çığır açan araştırmadan ilham alır ve Dünya genelinde daha fazla insana yardımcı olmak amacıyla Profesör Bader'ın önemli bilimsel çalışmalarını desteklemek için oluşturulmuştur. Misyonu, Profesör Bader'ın son teknoloji iyileştirme yöntemlerini ihtiyacı olanlara ulaştırmakla başlar ve biter.

Augustinus Bader Grubu'nun misyonu, tıbbi ilerlemeyle desteklenen tüketici ürünleri aracılığıyla dünya çapında iyileştirme tedavilerini ilerletmektir.

Profesör Bader'ın otuz yılı aşkın çığır açan araştırma ve yenilikçi çalışması, Augustinus Bader cilt bakımında bulunan devrim niteliğindeki TFC8® teknolojisinin geliştirilmesine öncülük etti.

Tüm ürünler paraben, parfüm, SLS, SLES, DEA, ağır metaller, talk ve petrolatum/parafin/mineral yağ içermez ve hayvanlar üzerinde test edilmemiştir.