Marmaris İlköğretim Okulu Öğrencileri Orman Yangınları İçin Teşekkür Mektubu Yazdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Evren Paşa İlköğretim okulu öğrencileri, orman yangınlarında görev yapan pilotlara ve orman şeflerine teşekkür mektubu yazarak plaket takdim etti. Öğrenciler, yangın mücadelesi hakkında bilgi almak ve teşekkürlerini iletmek amacıyla pilot ve orman şefiyle buluştu.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Evren Paşa İlköğretim okulu öğrencileri orman yangınlarında havadan müdahale eden pilotlara ve karada mücadele eden orman şeflerine yazdıkları teşekkür mektubunu okuyup, plaket sundu.

Marmaris Evren Paşa İlköğretim okulu öğrencileri, öğretmenleri Seda Öğretmen eşliğinde, Hisarönü Mahallesi'nde bulunan Orman İşletme Şefliği'ne konuşlu yangın helikopteri pilotu Mehmet Aktoz ile tanışarak, yangınlara nasıl müdahale edilir, pilot olmak için neler yapılır, başlarına gelen olaylar nelerdir gibi sorular sorarak bilgiler aldı.

Öğrenciler 'Sevgili pilotlar yangınları söndürdüğünüz için çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız daha bir sürü ağaçlarımız, ormanlar ve hayvanlar yanabilirdi. Gerçekten yangını söndürmek için çok emek veriyorsunuz çok yoruluyorsunuz ve elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz. Yazın bu sıcaklarda üstüne bir de alevlerin sıcakları olmasına rağmen bu yangınları söndürüyorsunuz. Evimizin karşısındaki yangına müdahale etmenizi izlerken suları tam alevlerin üstüne nasıl denk getirdiğinizi ve suları dökmeden nasıl oraya kadar getirdiğinizi çok merak ederek ve hayranlıkla izliyoruz. Bizim elimizden sadece dua etmek, söndürme ekiplerine ayran ekmek su gibi bir şeyler götürmekten başka hiçbir şey gelmiyor. Tekrar böyle bir felaketle karşılaşmamak ve sadece merak ettiklerimizi öğrenmek için sizinle buluşmak dileğiyle' yazdıkları mektubu pilot ve orman şefine okuyup hep birlikte teşekkürlerini ilettiler.

Evren Paşa İlköğretim öğrencileri, çizdikleri resimler, yazdıkları mektuplar ve kendi elleri ile hazırladıkları plaketi Orman Şefi ve Yangın söndürme helikopter pilotuna takdim etti. Plaket takdiminin ardından helikopter hakkında bilgi alarak içine bakan öğrenciler merak ettikleri tüm soruları, orman şefi ve yangın söndürme pilotuna sordu.

'Onlar hem yangınlara hem yüreklerimize su serptiler'

Öğrencilerden Yalın Demirci 'Ben ve arkadaşlarım yangın savaşçılarına teşekkür mektubu yazdık ve bir plaket hazırladık. Onlar yangına su serperken aynı zamanda bizim yüreğimize su serptiler" derken Egemen Dinçer isimli öğrenci " Bazı kahramanlar pelerin takmaz' dedi.

Öğrenci Aden Demirkol ziyaretleri ile ilgili "Ormanlarımız yanarken hepimiz çok üzüldük kendimizi çok çaresiz hissettik ama orman şefleri ve yangın pilotları canla başla mücadele etti. Kendi canlarını ortaya koyarak yangınları söndürdüler. Biz de onlara minnettar olduğumuzu söylemek ve teşekkür etmek istedik" şeklinde konuştu. - MUĞLA