Manavgat'ta midibüs kazası: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aydınlatma direğine çarpan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gündoğdu Mahallesinde meydana geldi. Gündoğdu Turizm Merkezi'ne seyir halindeki T.D.'nin kullandığı 07 C 74494 plakalı servis midibüsünün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki palmiye ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Kazada serviste yolcu olarak bulunan M.D. ve H.İ.B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA