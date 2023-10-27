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Lapseki'de Cumhuriyet'in 100. yılı için mevlit okundu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okundu. İlçe merkezindeki camilerde görevli imam hatip ve müezzinler, Kur'an-ı Kerim, kaside ve ilahiler okudu. Mevlid-i Şerif'in duasını Lapseki Müftüsü Rahmi Temiz yaptırdı. Programın ardından Çarşı Meydanı'nda Lapseki Belediyesi tarafından vatandaşlara keşkek ikram edildi.