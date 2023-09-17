Kütahya'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Şenliği

Kütahya Belediyesi ve Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği tarafından organize edilen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu. Kadınların bisiklet kullanımını teşvik etmek ve yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını göstermek için düzenlenen etkinlik, belediye hizmet binası önünden başladı.

Kütahya Belediyesi ve Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği tarafından organize edilen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.

Kütahya'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun ikincisi gerçekleştirildi. Kadınların bisiklet kullanımını teşvik etmek ve yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını göstermek için düzenlenen etkinlik, belediye hizmet binası önünden başladı.

Renkli kıyafetlerini giyip, balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen onlarca kadın, tarihi konukların bulunduğu Germiyan sokağa kadar pedal çevirdi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik hakkında bilgi veren Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği Başkanı Emel Oğur, "Bu turu Kütahya'da ikinci kez gerçekleştiriyoruz. Geldiğimiz noktadan çok mutluyuz. Etkinlikle iki temel amacımız var. Kadınların bisiklet kullanmasını teşvik etmek. Onların herhangi bir baskı altında kalmadan günlük hayatlarında da bisiklet kullanabileceğini göstermek istiyoruz. Bunu da önemli ölçüde gerçekleştirdik. Diğer amacımız ise yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını göstermektir" dedi. - KÜTAHYA