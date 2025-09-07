Kurucaşile'de Ahşap Tekne Yapımı Geleneği Sürüyor

OSMANLI donanmasına gemilerin yapıldığı Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, barakalarda lüks yatlar yapılıyor. Ovatekkeönü ve Kapısuyu köylerindeki 8 tersanede yılda 12 balıkçı teknesi ve 10 yat yapılarak denize indiriliyor. Gemi yapım ustası Hasan Büyükböcek (65), "Bize sipariş verenler hangi tür tekne istediklerini fotoğrafıyla gösterdiğinde hiçbir proje çizmeden kafamızdan yapıyoruz. Fotoğrafta gördüğümüz tekneyi hiçbir teknoloji kullanmadan üretebiliyoruz" dedi.

Osmanlı döneminde savaşlarda kullanılmak üzere gemilerin üretildiği Kurucaşile'de, babadan oğula geçen ahşap tekne yapımı geleneği devam ediyor. Naylon barakalar ve basit atölyelerde yürütülen üretimde kestane, çam ve meşe ağaçları kullanılıyor. İlçedeki tersanelerde 15, 21 ve 24 metre uzunluğunda yatların yapımı sürerken, 30 yıl önce 20 olan atölye sayısı günümüzde 8'e düştü.

'HİÇBİR PROJE ÇİZMEDEN TAN YAPIYORUZ'

200 metrelik alanda üretim yapan Hasan Büyükböcek, mesleğe babasının yanında 15 yaşındayken çırak olarak başladığını ifade etti. Yanında oğlu Mehmet Büyükböcek (36) ile birlikte 6 çalışanla sipariş verilen 8 teknenin yapımını sürdüren Hasan Büyükböcek, "Şu anda ahşap tekne ve yatlarımızı büyük ölçüde yurt içine yapıyoruz. Bize sipariş verenler hangi tür tekne istediklerini fotoğrafıyla gösterdiğinde hiçbir proje çizmeden kafamızdan yapıyoruz. Fotoğrafta gördüğümüz tekneyi hiçbir teknoloji kullanmadan üretebiliyoruz" dedi.

'ÇIRAK BULAMIYORUZ'

Mesleğin bitme noktasına geldiğini vurgulayan Büyükböcek, "Artık bu meslekte çırak yetişmiyor. Gençler 20 yaşına kadar okuyor, ondan sonra bu işi öğrenmeleri zor oluyor. İlçemizdeki tekne yapım lisesinden stajyerler geliyor, bu biraz sevindiriyor. Ama eskiden 25-30 atölye vardı, şimdi 8'e düştü. Osmanlı'dan gelen bu geleneğin sürdürülmesi için destek verilmesi gerekir" diye konuştu.

'MESLEĞİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ'

Babasının yanında yetişen Mehmet Büyükböcek ise "Bu mesleğin okulunu okuduktan sonra babamın yanında başladım. Mesleğin sürmesi için mutlaka çocuk yaşta öğrenilmesi gerekir. Yol, nakliye ve atölye konusunda destek verilmesi şart. Biz bu mesleği sürdürmek istiyoruz" dedi.