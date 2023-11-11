Küçükçekmece'de Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Binadan Kopan Parçalar Yaralıya Düştü

Küçükçekmece'de şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı bir binanın çatısından kopan parçalar, 2 binaya çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen bir kişinin başına düştü. Yaralı hastaneye kaldırılırken, 2 binada ve 2 iş yerinde hasar meydana geldi.

Özgür EREN/İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE"de şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar 2 binaya çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen kişinin başına düştü. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılırken 2 binada ve 2 iş yerinde hasar oluştu.

Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde öğlen saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar 2 binaya çaptıktan sonra, kaldırımda yürüyen kişinin başına düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye götürdü.

Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de binanın çatısından sarkan parçaları merdiven yardımı ile bulunduğu yerden aldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. 2 binanın dış cephesinde hasar oluşurken dairelerin bazılarının camlarının kırıldığı ve 2 iş yerinde de hasar oluştuğu görüldü.

"BİNALAR YIKILIYOR ZANNETTİK"

Mahalle sakini "Biz bankamatikteydik, bir uğultu oldu. Binalar yıkılıyor zannettik. Çok korktuk, bir yaralı vardı. Hortum gibi uğultuyla dolu yağdı" diye konuştu.