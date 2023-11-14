Küçükçekmece'de Fırtına Sonucu İş Yerinin Kapısı Söküldü

Küçükçekmece'de hafta sonu etkili olan fırtınada bir iş yerinin kapısının yerinden sökülmesi ve çalışanın yere savrulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Halkalı Yarımburgaz Caddesi'nde 11 Kasım Cumartesi günü, fırtınada bir iş yerinin cam bölmeleri kırılırken, bir çalışan da hafif yaralandı.

İş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, servis personelinin rüzgarda açılan kapıyı kapatmak isterken fırtınanın şiddetini artırması üzerine yerinden kopan cam çerçevelerle birlikte yere savrulduğu görülüyor.

İş yeri sahibi İsmail Kara, AA muhabirine, cumartesi günü yaşadıkları olayı hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde olayın boyutunu daha iyi kavradığını belirten Kara, şöyle konuştu:

"Bir anda geldi, biz de anlamadık. Rüzgar yavaş esiyordu, hava bozdu. Personel kapıyı kapatmaya çalıştı. O anda komple kapıyla beraber dış panel bomba gibi fırladı. Çok şükür can kaybı yok. Elemanımız ufak sıyrıklarla atlattı. Geçtiğimiz yıl da diğer taraf aynı şekilde patladı. Burayı kim yaptıysa rüzgara göre yapmamış. Maddi zarar var. Balkonda ne var ne yok o rüzgarın etkisiyle buradan içeri girdi."