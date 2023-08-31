Kayseri'den Mersin'e giden genç denizde boğularak hayatını kaybetti

Kayseri'nin Tomarza ilçesinden Mersin'e arkadaşının düğününe katılmak için giden İ.A., denizde serinlemek isterken boğularak hayatını kaybetti. İ.A.'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tomarza'da defnedilecek.

Kayseri'den Mersin'e arkadaşının düğünü için giden İ.A., serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Aslantaş Mahallesi'nde yaşayan İ.A. (24), arkadaşının düğününe katılmak için Mersin'e gitti. Düğünden sonra serinlemek için denize giren İ.A., boğularak hayatını kaybetti.

İ.A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürülürken, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Tomarza'da toprağa verilecek. - KAYSERİ