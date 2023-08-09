Karşıyaka Belediyesi En Güzel Balkon Bahçe Yarışması Başlıyor

Karşıyaka Belediyesi, ilkbahar dönemlerinin geleneksel organizasyonlarından 'En Güzel Balkon Bahçe Yarışması'nı bu yıl ilk kez sonbaharda da gerçekleştirecek. Ödüllü yarışmada renkleri ve kokularıyla büyüleyen; geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere de uyum sağlayan balkon ve bahçeler seçilecek.

Karşıyaka Belediyesi, ilkbahar dönemlerinin geleneksel organizasyonlarından 'En Güzel Balkon Bahçe Yarışması'nı bu yıl ilk kez sonbaharda da gerçekleştirecek. Ödüllü yarışmada renkleri ve kokularıyla büyüleyen; geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere de uyum sağlayan balkon ve bahçeler seçilecek. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Çevresine duyarlılık gösterip yaşam alanlarını yeşillendirmeyi seçen yurttaşlarımızın ödülü hak ettiğine inanıyor, başvurularını bekliyoruz" dedi.

Kent yaşamında yeşil dokunun önemine dikkat çekmeyi ve vatandaşları çevre düzenlemesine teşvik etmeyi amaçlayan Karşıyaka Belediyesi, geleneksel hale getirdiği 'En Güzel Balkon Bahçe Yarışması'nı 21'nci kez düzenliyor. Bu yıl ilk defa sonbahar döneminde de yapılacak yarışmaya katılmak isteyenler, 1-22 Ekim tarihleri arasında komşuluk uygulaması Hoplr üzerinden başvuruda bulunabilecek. Yarış, 'En Güzel Balkon' ve 'En Güzel Bahçe' (apartman, müstakil ev, site) olmak üzere, iki ayrı kategoride gerçekleşecek.

JÜRİ DEĞERLENDİRECEK

Jüri tarafından başvuru sahiplerine yapılacak ziyaretlerde; balkon ve bahçelerde kullanılan çiçek çeşitliliği, özgünlük, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm malzemelerin kullanımı, aydınlatma ve sulama sistemleri, kent bahçeciliği, saksı ve süs eşyalarının uyumu gibi kriterlere göre puanlama yapılarak her kategoride ilk 3'e girenler belirlenecek ve törenle ödülleri verilecek.

"ÖRNEK YURTTAŞLAR ÖDÜLÜ HAK EDİYOR"

Karşıyakalılara yarışmaya katılım çağrısı yapan Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Çevresine duyarlılık gösteren ve küçük bir balkon dahi olsa yaşam alanlarını yeşillendirmeyi seçen örnek yurttaşlarımızın ödülü hak ettiğine inanıyoruz. Bu anlayışla düzenlediğimiz yarışmamıza katılmak isteyenlerin hazırlık için gerekli süreye sahip olabilmesi adına şimdiden duyurularımızı yapmaya başladık. Ekim ayında yoğun bir katılımla karşılaşacağımıza inanıyor, herkesi bu güzel heyecana ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.