Kocaeli'nin turizm destinasyonu Kandıra'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonucunda otomobiller suya gömüldü ve tarım arazileri sular altında kaldı. Vatandaşlar kepçe yardımıyla yolun karşısına geçirildi.

Kandıra'da sağanak sonrası araçlar sular altında kaldı

Tatilcilerin yaz ayalarındaki gözde ilçesinde, otomobiller sular altında kaldı

Sular altında kalan yollarda vatandaşlar kepçe ile taşındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin turizm destinasyonu Kandıra da sabah saatlerinde itibaren etki olan sağanak yağıştan nasibini aldı. Otomobiller suya gömülürken, tarım arazileri sular altına kaldı. Vatandaşlar kepçe yarımıyla yolun karşısına geçirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren, kentin birçok noktasında sağanak yağmur etkili oldu. Şiddetli yağış sebebiyle yollar ve caddeler göle döndü. Yaz döneminde tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kandıra da yağıştan nasibini aldı. Sarısu Çayı taştı, Lokmanlı, Selametli ve Bozburun mahallelerinde su baskınları yaşandı. Araçlar suya gömülürken, bazı tarım arazileri de sular altında kaldı. Sular altında kalan noktalarda vatandaşlar kepçe vasıtasıyla taşınarak, yolun karşısına geçirildi. Kandıra Belediyesine bağlı ekipler olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.