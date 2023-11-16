Kahramanmaraş'ta Tarihi Konakta Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan tarihi konakta çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yangın kısa sürede binayı sardı. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

KAHRAMANMARAŞ'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, tarihi konak, çıkan yangın paniğe neden oldu.

İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde yer alan tarihi ahşap konakta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesine rağmen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.