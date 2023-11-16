Kahramanmaraş'ta tarihi ahşap ev yangında küle döndü

Kahramanmaraş'ta korkutan yangın: Ahşap ev küle döndü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tarihi ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesinde gece saatlerinde ahşap bir konakta çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen ve kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ahşap ev yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Ahşap evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.