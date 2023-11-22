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İzmir Torbalı'da Restoranda Çıkan Yangın Söndürüldü

22 Kasım 2023 09:30 , Son Güncelleme: 09:32 Yaşam Haberleri Abone Ol

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda restoran kullanılamaz hale geldi ve çevredeki ağaçlar zarar gördü. İzmir-Torbalı kara yolunda da ulaşım bir süreliğine sağlanamadı.