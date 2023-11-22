İzmir Torbalı'da Restoranda Çıkan Yangın Söndürüldü
İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda restoran kullanılamaz hale geldi ve çevredeki ağaçlar zarar gördü. İzmir-Torbalı kara yolunda da ulaşım bir süreliğine sağlanamadı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda çıkan yangın söndürüldü.
İzmir-Torbalı kara yolu Ayrancılar Mahallesi Yeşilköy mevkiindeki bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede tüm iş yerini saran yangında mutfaktaki bazı tüpler patladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında restoran kullanılamaz hale geldi, çevredeki bazı ağaçlar da zarar gördü.
Yangın nedeniyle İzmir-Torbalı kara yolunda da bir süre ulaşım sağlanamadı.