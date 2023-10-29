İzmir Körfezi'nde Festival Coşkusu Devam Ediyor

Cumhuriyet'in 100. yaşına bir gün kala Körfez'de düzenlenen festival, İzmirliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Başkan Tunç Soyer'in de destek verdiği yüzme yarışında İzmirli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı birinci oldu. Festival kapsamında su altı sergisi, spor etkinlikleri ve konserler düzenleniyor.

Cumhuriyet'in 100. yaşına bir gün kala Körfez'de festival coşkusu sürüyor. Her yaştan İzmirliye hitap eden festival programı yoğun ilgi görürken Başkan Tunç Soyer'in de yüzerek sporculara destek olduğu yüzme yarışını kadınlarda 3 bin metre kategorisinde İzmirli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı kazandı. Erkeklerde ise 3 bin metrede Gültigin Er birinci oldu.

Yaşayan Körfez yatırımlarıyla tekrar canlılığına kavuşan İzmir Körfezi, altıncı kez düzenlenen festivalle İzmirlilerle buluşmaya devam ediyor. Her yaştan İzmirliye hitap edecek içeriklerle hazırlanan festival programının dün gerçekleştirilen ikinci gününde de katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de Körfez'de yüzerek sporculara destek verdiği yarışta kazanan sporcular belli oldu. 2 kategoride düzenlenen yarışta ilk üçe ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Egeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge verdi.

İZMİRLİ ULTRA MARATON YÜZÜCÜSÜ BENGİSU AVCI BİRİNCİLİĞİ KAPTIRMADI

100. yıl Açık Su Yüzme Cumhuriyet Kupası 3000 metre "Paralimpik" kategorisinde 1.'lik ödülü Ziyap Ölker'in, 3000 metre "Genel Klasman Erkekler" kategorisinde 1. Gültigin Er'in,2.'lik Emre Erdoğan'ın, 3.'lük Turgut Esen'in oldu. "Genel Klasman Kadınlar" kategorisinde ise 1. Catalina Kanalını solo olarak aşan ilk Türk kadını Bengisu Avcı, 2. Yasemin Altıntaş, 3. Seda Kansuk olurken 1500 metre "Genel Klasman Erkekler" kategorisinde ise Mert Acun ilk sırayı aldı. İkinci Amin Ceferoc, üçüncü Niyazi Haldun Dalyan olarak belirlendi. 1500 metre "Paralimpik" kategorisinde ise 1. Mehmet İleru oldu. Ödül kazananlara Cumhuriyet Kupası ile 5 bin liralık ödül çeki takdim edildi.

SU ALTI KÖRFEZ SERGİSİ KÖRFEZ'DEKİ CANLILARI İZMİRLİLERİN BEĞENİSİNE SUNUYOR

Su Altı Körfez Sergisi, Konak, Pasaport, Karşıyaka ve Alsancak iskeleleri olmak üzere dört noktada vatandaşları ağırlıyor. Körfez'deki canlılığı Murat Kaptan'ın objektifinden gözler önüne seren fotoğraf sergisi yarın da gün boyu ziyarete açık olacak. Feribot ve vapur seferlerinde düzenlenen bilgi yarışması da gün boyunca vatandaşların Körfez'e dair bilgisini sınadı. 15 dakikalık sefer süresince 5 soruya doğru yanıt veren yarışmacılar ödüllendirildi. Konak, Karşıyaka, Bostanlı iskeleleri ile Vasıf Çınar Meydanı'nda da tüm gün canlı heykel performansları sergilendi. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan etkinlik, özellikle miniklerden beğeni gördü.

SPORSEVERLER KÖRFEZ'E DOYUYOR

Dragon Tekne Yarışı'nın ilk aşaması dün gerçekleşti. İnciraltı'nda saat 9: 00'da başlayan organizasyona 450 sporcu katıldı. Yarışın yarın yapılacak ikinci aşamasında şampiyon takım belli olacak. Karşıyaka Yelken Kulübü'nde düzenlenen Optimist Yelken Yarışı da dün başladı. 450 sporcunun katıldığı organizasyon bugün düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak. Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen Kano Kürek Cumhuriyet Kupası Yarışı'na 100 sporcu katıldı. Organizasyonun dün gerçekleşen ilk bölümü yaklaşık 4 saat sürdü. Heyecanlı anlara sahne olan yarışın ödül töreni ise bugün gerçekleşecek.

KARANTİNA MEYDANI ETKİNLİKLERLE RENGARENK

Festival alanının merkezi olarak belirlenen Karantina Meydanı akşam saatlerinde başlayan etkinlik dizisiyle vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı. Festival alanında halat çekme yarışı, balık tutma etkinliği, deniz temalı canlı heykel performansı gibi etkinlikler düzenlenirken, vatandaşlara balık çorbası ve boyoz ikram edildi. Alanda kurulan Körfez Sahnesi etkinliklerinin bugünkü programında ise karaoke ve bilgi yarışmasına ek olarak deniz temalı söyleşi düzenlendi. Körfez Sahnesi etkinlikleri kapsamında düzenlenen halk oyunları performansı ve Stalk Band konseri ise İzmirlileri dans ve müziğin ritmiyle bir araya getirdi. Sahnenin bugünkü programı Serkan Yıldız konseriyle son buldu.