İzmir'de Yoğun Yağış Sonucu Karşıyaka'da Su Baskınları

İzmir'de etkili olan yoğun sağanak yağış ve fırtına sonucu Karşıyaka'nın sahile yakın bölgelerinde su baskınları meydana geldi. Karşıyaka Belediyesi, acil müdahale ekipleriyle su baskınlarına hızla müdahale etti.

İzmir'de etkili olan yoğun sağanak yağış ve fırtına ile birlikte deniz seviyesinin yükselmesi sonucu Karşıyaka'nın sahile yakın olan bazı bölgelerinde su baskınları meydana geldi.

Afet şartları nedeniyle saat 02.30 itibarıyla alarm durumuna geçen Karşıyaka Belediyesi; Ulaşım Hizmetleri ve Fen İşleri Müdürlüklerinin personel ve araçları ile "acil müdahale ekipleri" oluşturdu. Su baskını yaşayan vatandaşların Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne yaptığı ihbarlar, aralıksız olarak bu ekiplere iletildi. Kanal araçları, kepçeler, 8 dalgıç pompası ve 30 görevli ile su baskınlarına hızla müdahale sağlandı.

ZEMİN KATLARDA SU TAHLİYESİ YAPILDI

Yoğunlukla Bostanlı, Mavişehir, Donanmacı, Aksoy, Yalı ve Alaybey mahallelerinden gelen yardım çağrılarına tek tek yanıt veren görevliler, zemin katlardan su tahliyesi yaptı. Sokaklardan ve otoparklardan araçlarla sular çekildi. Ayrıca afetten etkilenen bölgelerden ayrılmak isteyen yurttaşların transferinin yanı sıra, 500 haneye ekmek dağıtıldı, 20 evin genel alışveriş talebi, 2 evin de su ihtiyacı karşılandı. Yardım hattına gelen taleplere ivedilikle cevap verilmeye devam ediliyor.

"MÜDAHALE VE DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "İzmir'in tüm sahil bölgelerinde yaşanan doğal afet, ne yazık ki Karşıyaka'mızı da etkiledi. Çok erken saatlerden bu yana alarm durumuna geçerek büyük bir gayretle su baskınlarına müdahale ettik. Baskınlara kurduğumuz özel ekipler ile müdahale sağlarken, her türlü şikayet ve talep için acil müdahale hattı oluşturduk. Mağdur olan yurttaşlarımıza elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Hepimize geçmiş olsun" dedi.