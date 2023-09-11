İzmir'de Engelli Çift Apartmanda Mağdur Oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan yüzde 65 ve yüzde 75 engelli olan bir çift, taşındıkları binada sürekli sorunlar yaşadıklarını ve yöneticinin değişmesiyle birlikte sürekli para talep edildiğini belirtti. Çift, apartmana kayyım atanması gerektiğini ifade etti.

İzmir'de yüzde 65 ve yüzde 75 engelli olan çift, 2017 yılında taşındıkları binada son bir senede 4 kez yöneticinin değişmesi ve bina tadilatlarıyla ilgili sürekli kendilerinden para talep edildiği için sadece engelli maaşıyla geçinmeleri sebebiyle mağdur olduklarını söyledi. Çift, apartmana kayyım atanması gerektiğini ifade etti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde eşinin engelli maaşının dışında gelirleri olmayan 42 yaşındaki yüzde 65 engelli olan Suzan Solmaz ile eşi 46 yaşındaki yüzde 75 engelli olan Bülent Solmaz çifti, 2017 yılında taşındıkları binada bitmek bilmeyen sorunlar yaşadıklarını anlattılar. Binada yönetim tarafından maddi ve manevi olarak sürekli yıpratıldıklarını söyleyen Suzan Solmaz, "Yıllardır sürekli para veriyoruz. Benim bu binaya bir tane borcum yok. Çatının su akıtmasından dolayı evimde küf ve rutubet oluştu. Ayrıca susuz kaldık ve kimsenin umurunda olmadı. Eşim ve ben engelliyiz fakat bunu görmelerine rağmen umursamıyorlar" dedi.

Evle ilgili tadilatın Haluk Levent tarafından yaptırıldığını belirten Solmaz, "Yönetim bize 'Akan çatıyı Haluk Levent yaptırdı bizi alakadar etmez' diyor. Öyle bir şey olabilir mi? Bu tadilatı yaptırmak yönetimin göreviydi. Haluk abi (Haluk Levent) bizi televizyona çıkardı ve onun sayesinde bize yardım toplandı. Haluk Abi'nin aracılığıyla AHBAP Derneği çatımızı yaptırdı ve kimse bunu kabul etmek istemiyor. Çünkü onlar para vermek yerine hep bizden istiyorlar" dedi.

"Gündüz tamamen susuz kalıyorduk"

54 daireli binada susuz kaldıkları zamanlarda da destek alamadıklarını belirten Solmaz, "Suyumuz gece saat 2-3 gibi veriliyor onun dışında gündüz tamamen susuz kalıyorduk. Binanın son katı olan 8'inci katta yaşadığımız için su bizim kata ulaşmıyormuş. Geldiğimiz günden itibaren hidrofor kurdurduk, onu bozdular. Depo kurdurdum onu da bozdular. En sonunda etrafını demirle çevirmek zorunda kaldım deponun. Bankalardan kredi çekerek borçla yaptık biz bunların hepsini" ifadelerini kullandı.

"Kayyım istiyoruz"

"Bina yönetimi asansörü tamir ettirmek yerine yeni asansör yaptırmak istiyor" diyen Solmaz, "Bu asansör tamir edilebilir ama yenisi için para talep ediyorlar. Bu yıllardır böyle. 2023 Mart ayında 15 yıllık eski yönetici öldüğünden bu yana 4 kere yönetici değişti. Her ay bir yönetici değişiyor. 2-3 ay yöneticisiz kaldık. Böyle olmaz ki. Biz kayyım istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Merdivenlerden çok kez düştüm"

Yüzde 75 engelli olan Bülent Solmaz, yaklaşık 1,5 aydır arızalı ve 'tadilat yapılacak' denilerek kapalı tutulan asansör nedeniyle 8'inci kattaki dairesinden aşağıya inip çıkmakta güçlük çektiğini ifade ederek, "Korkuluk olmadığından ve engel durumundan dolayı dengemi sağlayamadığım için inip çıkarken merdivenlerden çok kez düştüm. Eşimle birlikte de düştük. Binaya kayyım atanmasını istiyorum" diye konuştu.

"Resmi belgeleri kabul etmiyorlar"

Ödediği aidatların dekontlarının elinde olduğunu belirten Solmaz, "2020 yılına ait dış cepheye 6 bin 200 lira ödedim ayrıca çatı için de AHBAP Derneği tarafından 20 bin lira ödenmiş. Bu ödenen paralarla ilgili her toplantıda haklarımızı inkar ediyorlar. Elimizdeki bu resmi belgeleri kabul etmeyerek haklarımızı vermek istemiyorlar. Yıllardır maddi ve manevi olarak bizi mahvettiler. Cumhurbaşkanımızdan, valiliğimizden ve yetkililerden yardım istiyoruz" dedi. - İZMİR