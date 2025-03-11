İzinsiz yolcu taşımacılığına ilişkin yeni düzenleme geliyor

Korsan taşımacılığa karşı sert önlemler TBMM'de ele alınıyor. Türkiye'de uzun süredir tartışılan korsan taşımacılığa yönelik yaptırımların artırılması için yeni yasal düzenleme geliyor. TBMM'deki Komisyonu'nda ele alınan düzenleme, korsan taşımacılığı engellemek için izinsiz yolcu taşıyan sürücülere daha ağır yaptırımlar getirmeyi öngörüyor.

EHLİYETE EL KONULACAK

Korsan taşımacılıkta kullanılan araçlar trafikten men edilecek. Buna ilave olarak teklif kapsamında, korsan taşımacılık yapan sürücülere ilk ihlalde 6 ay süreyle ehliyetlerine el konulacak. Aynı suçu bir yıl içinde tekrarlamaları halinde ise ehliyetleri 1 yıl boyunca geçersiz olacak. Bu süre içinde sürücülere yeni veya geçici sürücü belgesi verilmeyecek.

TEKLİFİN YASALAŞMASINI EN ÇOK TAKSİCİLER İSTİYOR

TBMM'de ele alınan yeni düzenlemenin yasalaşmasını en çok taksiciler istiyor. Son yıllarda korsan taksi ve uber tarzı taşımacılık sayısında ciddi artışlar yaşandı. Martı TAG da bu konuda hukuki yollardan çare ararken taksilere karşı değişik bir yolcu taşımacılığı sistemi öneriyor. Buna karşı çıkan taksiciler de hukuki yollardan yaptıkları başvurularla mevcut düzenin devamından yana tavı alıyor. Teklifin yasalaşması halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılacak ve korsan taşımacılığa yönelik cezalar daha caydırıcı hale gelecek.

TAKSİ SORUNU ÇÖZÜLMÜYOR, BÜYÜTÜLÜYOR

İstanbul'da taksi ihtiyacı her geçen gün artıyor. Metro, metrobüs, otobüs ve deniz ulaşımının yeterli olmadığı mahalle ve bölgelerde yaşanan yoğun taksi talebi, taksi durakları tarafından karşılanamıyor. Özellikle yağmurlu havalarda taksilerin gelmeyişinden, kısa mesafe yolcu almayışından şikayet eden binlerce İstanbullu her gün gün farklı yollar arayışına girişiyor. İnternet üzerinden rahatça ulaşılabilen korsan taksiler, uberler ve Martı TAG bile bu ihtiyaca cevap veremezken, Taksi haricindeki diğer alternatiflerin bu yasal düzenlemeyle ortadan kaldırılması İstanbul'da çözüm bekleyen taksi sorununun giderek büyümesinden endişe ediliyor.

YASAL DÜZENLEME NEYİ AMAÇLIYOR?

Planlanan yeni düzenleme, ticari taksiler haricinde halan korsan taksi ve Martı TAG gibi uygulamaları tamamen devre dışı bırakmayı amaçlıyor. Taksicilerin yıllardır talep ettiği bu düzenleme hayata geçtiğinde ise İstanbulluların ulaşım mağduriyeti daha da katlanacak. Mevcut yasal düzende Martı TAG da korsan statüsünde kabul ediliyor. Korsan taksilere yönelik sivil trafik ekipleri tarafından kesilen araçlar 90 gün bağlanıyor, araç sürücüsünün puanına da yansıtılıyor ancak ehliyete el konulmuyor. Bu durumda aracın bağlanma süresi bittikten sonra aynı sürücü aynı araçla trafikte yolcu taşımaya devam edebiliyor. Yeni uygulama ise izinsiz yolcu taşımacılığında kullanılan kiralık ya da mülk araçların trafikten tamamen men edilmesini öngördüğü için sarı taksiler haricindeki tüm ulaşım araçlarının trafikten kesilmesine neden olacak.