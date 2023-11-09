İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da Yağmurlu Hava Trafikte Yoğunluğa Neden Oldu

İSTANBULLULAR yağmurlu bir güne uyandı. Yağmurun da etkisiyle trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. İşlerine ve okullarına gitmek için Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu Tramvay Durağı ve Cevizlibağ Metrobüs duraklarında inmek ve binmek isteyenler vatandaşlar zaman zaman zorlandı. D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de araç yoğunluğu yaşandığı görüldü.