İstanbul'da Okulların Açılmasıyla Trafik Yoğunluğu Yaşandı

İstanbul'da, bir haftalık ara tatilin ardından okulların açılmasının da etkisiyle haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Okullara verilen bir haftalık ara tatil sonrası öğrencilerin ders başı yapmasının da etkisiyle İstanbul genelinde bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında yolcu yoğunluğu gözlendi.

İstanbul'da, bir haftalık ara tatilin ardından okulların açılmasının da etkisiyle haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

Okullara verilen bir haftalık ara tatil sonrası öğrencilerin ders başı yapmasının da etkisiyle İstanbul genelinde bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında yolcu yoğunluğu gözlendi.

Aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen ve turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular, kalabalık oluşturdu.

Cevizlibağ metrobüs çıkışı ve E-5 bağlantı noktalarında yoğunluk dikkati çekti.

D-100 kara yolu Haliç Köprüsü bağlantı noktaları, Okmeydanı sapağı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'ya kadar çift yönlü trafik yoğunluğu devam ediyor.

15 Temmuz Köprüsü'ne bağlanan noktalarda da trafik yavaş ilerliyor.

Esenyurt ve Avcılar'da da ana arterlere bağlanan noktalarda yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda ise TEM Otoyolu Sancaktepe kavşağından Ataşehir kavşağına kadar trafik yoğun seyrederken, diğer yönde araç trafiği Sultanbeyli ve Pendik kavşağına kadar uzuyor.

D-100 kara yolunda Maltepe-Avrasya Tüneli arasında trafik yoğun seyrederken ters yönde ise akıcı ilerliyor.

D-100 Kozyatağı Kavşağı-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında araç yoğunluğu göze çarparken ters yönde ise Ümraniye-TEM Bağlantı Yolu ile Kozyatağı arasında yoğunluk görülüyor.

Toplu ulaşımda Uzunçayır Metrobüs durağında yolcu yoğunluğu yaşanıyor. İstasyon gişeleri ve peronlarında kalabalık dikkati çekerken yolcuların durağa dolu gelen otobüslere binemediği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde saat 08.30'da yüzde 67 seviyelerinde olan trafik yoğunluğu, 09.40 itibarıyla yüzde 54 olarak kayıtlara geçti.