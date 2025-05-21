İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak

İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 4 aydır ödeme alamayan İETT'ye bağlı 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak. Kararı İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık duyururken, açıklamasında "Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin 4 aydır ödeme yapmaması nedeniyle zor günler geçiren İETT'ye bağlı özel halk otobüsleri sahipleri greve gitme kararı aldı.

3 BİN 41 ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KONTAK KAPATACAK

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık yarın 3 bin 41 özel halk otobüsünün kontak kapatacağını söyledi.

İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak

"AYIN 15'İNDE 500 MİLYON ÖDENECEK DENİLDİ"

Ovacık açıklamasında 4 aydır para alamadıklarını belirterek "Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler" dedi.

YOLCU TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK YAŞANACAK

Halk otobüslerinin grev kararı almasıyla birlikte sabah ve akşam saatlerinde yolcu trafiğinde yoğunluk yaşanacak. Vatandaşlar, alternatif güzergahları araştırırken, metro ve metrobüs duraklarında da yoğunluk oluşacağı tahmin ediliyor.

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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

tek sebebi erdoan

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme60
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Haber YorumlarıFatih KAZAK:

Bunun sorumlusu kim şimdi. Ulaşım zaten pahalı. Bir bilet 27 tl. Operasyonlar sonrası İBB çıkmaza girdi. İMAMOĞLUNA ÖZGÜRLÜK!!!

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme45
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Tek sebebi Hırsız eko , İstanbul’u ne hale getirdi…Hapislerde çürü çete lideri…

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

Hakettikleri gibi yaşıyorlar sorun yok onlar için yürüsünler

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıAhmet Celikci:

özel otobüs deniyor ama devlet otobüsün resmi var :) bu da haber anlayışı olsa gerek :))

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