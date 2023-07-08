İran uyruklu çocuk, hayvanları karşıya geçirmeye çalışırken suya düşerek hayatını kaybetti
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde İran uyruklu bir çocuk, hayvanlarını karşıya geçirmeye çalışırken suya düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan arama çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde İran uyruklu çocuk, otlattığı hayvanları Murat Nehri'nin karşısına geçirmeye çalışırken suya düşerek hayatını kaybetti.
İran uyruklu 12 yaşındaki Arsalan D, bölgede otlayan küçükbaş hayvanlarını akşam saatlerinde ahıra götürmek için Murat Nehri'nin karşı tarafına geçirmek isterken dengesini kaybederek suya düştü.
Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğu fark edenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgeye gelmesi üzerine başlatılan çalışmalarda Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Arsalan D'nin cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.