Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda kar yağışı nedeniyle yaşanan aksamaların ardından, 33 saat sonra ağır tonajlı araçların geçişine izin verildi.

İnegöl ile Domaniç'i birbirine bağlayan kara yolunda ağır tonajlı araçlar geçişine açıldı

BURSA'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan ve kar yağışının etkili olduğu kara yolu, 33 saat sonra tekrar ağır tonajlı araçların geçişine açıldı.

Kentte dün yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda da trafikte aksamalar yaşandı. Tahtaköprü Mahallesi mevkisinde tedbir alan İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri, ağır tonajlı araçların bölgeye geçişine izin vermedi. Yolun kardan temizlenmesinin ardından ekipler, 33 saat sonra ağır tonajlı araçların geçişine yeniden izin verdi.