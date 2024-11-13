İki ünlü markanın balları sahte çıktı

Gıdada hile yapan firmalara her gün yenileri ekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladığı listeye 12 Kasım'da iki yeni firma eklendi.

2 MARKADA HİLE ÇIKTI

Zincir marketlerde de satılan firmalara ait ballarda taklit ve tağşiş tespit edildi. 12 Kasım tarihinde yeni liste açıklandı. Söz konusu listede Ankara merkezli iki ünlü bal firması yer aldı. Zincir marketler ve e-ticaret sitelerinde satılan "Abalı" ve "Balpetek" markalı ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.