İhbara gitmek isteyen muhabir canından oluyordu

Gelen ihbara gitmek için aracına yönelen muhabire araba çarpıyordu

İSTANBUL - Ataşehir'de, gelen ihbar üzerine aracına binmek isteyen muhabir ezilmekten son anda kurtuldu. Kırmızı ışığa yakalanmamak için hızlı giden sürücü, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.45 sıralarında Ataşehir Kayışdağı caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhlas Haber Ajansı muhabiri Muhammed Talha Yazıcı, gelen ihbar üzerine aracına yöneldi. Park halinde ki aracına doğru ilerleyen muhabir, özel bir şirkete ait olan 34 DZF 107 plakalı Ford Focus marka aracın kendisine çarpmasından son anda kurtuldu. Kırmızı ışığa yakalanmak istemeyen sürücü, önündeki kamyonu geçmek için aşırı hız yaptı. O sırada aracına doğru ilerleyen muhabir hızla gelen sürücüyü son anda fark ederek ani refleksle kendisini kurtardı. 34 DZF 107 plakalı araç ise kırmızı ışıkta geçerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Muhabirin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Adam az kalsın eziliyordu, ani refleksle kurtuldu"

Olay anına tanık olan Baran Efe Uygun, "Arabalar hızlıca geçerken tam orası sarı ışıktan kırmızı ışık yandı. Yol üzerinde kamyon vardı, vatandaş da arabasın binmek için yürüyordu. Beyaz araba hatalı sollama yaparak hızlandı ve aradan geçti. Adam az kalsın eziliyordu, ani refleksle kurtuldu" dedi.