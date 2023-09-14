Iğdır'da Metruk Binalar Yıkılıyor

Iğdır'ın birçok bölgesinde yer alan metruk binalar belediye tarafından tek tek yıkılıyor. Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan, yapılan işlemleri yerinde inceledi.

ğdır merkezde yer alan metruk binalar belediye tarafından tek tek yıkılıyor.

Iğdır'ın birçok bölgesinde yer alan metruk binaları yıkma işlemi devam ediyor. Bu çerçevede Iğdır'da farklı mahalle ve caddelerde bulunan metruk binalar yıkılıyor. Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan da yapılan işlemleri yerinde inceledi. Metruk bina yıkımların devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR