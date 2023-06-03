Havza'da Afet Kurbanı Kesildi

Samsun'un Havza ilçesine bağlı Hecinli Mahallesi'nde afetlerden korunmak amacıyla afat kurbanı kesildi. Okunan mevlit ve duaların ardından kesilen kurbanlardan yapılan yemek, davetlilere ikram edildi.

Samsun'un Havza ilçesine bağlı Hecinli Mahallesi'nde afetlerden korunmak amacıyla afat kurbanı kesildi.

Okunan mevlit ve duaların ardından kesilen kurbanlardan yapılan yemek, davetlilere ikram edildi.

Programa katılan Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Allah'tan kesilen kurbanların kabul olmasını diledi.

Mahalle muhtarı Cengiz Yeşilyurt da her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerinin bereketli olması için kurban kestiklerini kaydetti.

Programa Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkan Vekili Hayrettin Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin, Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ile vatandaşlar katıldı.