Hatay'da Sıcak Havaya Dikkat Çeken Adam Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu Hatay'ın Hassa ilçesinde sırtında su deposu, kafasının üzerinde duş başlığıyla gezintiye çıkan Bilal Dağcı'nın sıcak havaya dikkat çektiği o anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Basra sıcaklarının etkili olduğu Hatay'ın Hassa ilçesinde geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığı 50 dereceye kadar çıkmıştı. Bölge halkını zorlayan sıcak hava ilginç çözümler ortaya çıkarıyor. Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde yaşayan Bilal Dağcı, sıcak havaya dikkat çekmek için sırtına aldığı su deposu ve kafasının üzerine yerleştirdiği duş başlığıyla gezintiye çıktı. Gezinti esnasında üzümü de yiyen Dağcı, bu anları sosyal medyada paylaştı. Dağcı'nın paylaştığı görüntüler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

"Serinlemek için böyle bir şey düşündük"

Bilal Dağcı, bölgede tarihi sıcakların etkili olduğunu ifade ederek "2 gündür tarihi sıcaklıklara eşlik ettik. Serinlemek için böyle bir şey düşündük. Bu videoyu da çektik, sosyal medyaya attık. Görüntüler birçok beğeni topladı. Birçok kişiden takdir aldık bu da bizi mutlu etti" dedi. - HATAY