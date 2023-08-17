Hatay'da konut yangını diğer konutlara sıçramadan söndürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen konut yangını diğer konutlara sıçramadan söndürüldü. Yangın, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Konuttan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını diğer konutlara sıçramadan söndürdü.