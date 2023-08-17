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Hatay'da konut yangını diğer konutlara sıçramadan söndürüldü

Yaşam Haberleri

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen konut yangını diğer konutlara sıçramadan söndürüldü. Yangın, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Konuttan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını diğer konutlara sıçramadan söndürdü.

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen konut yangını diğer konutlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Konuttan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını diğer konutlara sıçramadan söndürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

112 Acil Çağrı Armutlu Hatay Yaşam Haberler

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