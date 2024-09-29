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Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan aşiret düğününde geline 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı.

Celali Aşireti'ne bağlı Özbağ ailesinden Tunay ve Zafer Özbağ çiftinin oğlu Serhat ile Ayşe ve Erdal Bitirgiç'in kızları Şevval, Gebze Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sosyal tesisin açık alanında yapılan düğünle dünyaevine girdi. Düğüne aşiret reislerinden kanaat önderlerine, iş insanlarından STK başkanlarına kadar binlerce kişi katıldı. Davetlilerin takı takmak için birbiriyle yarıştığı düğünde, gelin Şevval Özbağ'a 900 gramlık kemerle birlikte toplam 3 kilo altın, damat Serhat Özbağ'a ise 4 milyon 50 bin TL takıldı.

Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı

VALİZLER YETERLİ OLMADI

Düğünde 8 kişiden oluşan 'toy babaları' denilen aile büyüklerinin sahneye kurulan masalarda teslim aldığı para valize sığmayınca, başka bir çanta daha getirildi. Düğün gecenin geç saatlerine kadar çekilen halaylar ve oynanan oyunlarla son buldu.

Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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Yorumlar (3)

Yilmaz gul:

Türkiye aç

7
5
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murat dural:

Kara para aklama yöntemi

4
0
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Hakkı Aydın Bulut Karagundostu:

Cehenneme gitmek parayla

0
0
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