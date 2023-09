Gaziantep'te Çilingirlik Yapan Adamın Yemek İkramı Gelenek Haline Geldi

GAZİANTEP'te çilingirlik yapan Ali İhsan Erdem'in (62),10 yıl önce hayır için başlattığı yemek ikramı esnaf dayanışmasına dönüşerek mahallede gelenek haline geldi.

Çilingir esnafı Ali İhsan Erdem, 10 yıl önce kaybettiği babasının hayrı için Cuma günü çiğ köfte yaptırıp vatandaşlara dağıttı. Davranışıyla takdir edilen Erdem, arkadaşları da gıda ve maddi katkı sunarak destek olmaya başladı. Bu desteğin ardından Erdem, her Cuma günü 800 ila 1000 kişiye çiğ köfte ikramı yapmaya başladı. 10 yıldır sürdürdüğü yemek ikramı ile herkesin takdir ettiği Erdem'in Cuma günü öğle vakti ikram ettiği köfteden almak isteyenler dükkan önünde kuyruk oluşturuyor. Ali İhsan Erdem, babasının çilingir dükkanında gelenekselleştirdiği yardımlaşmayı kendisinin de sürdürdüğünü ve 10 yıldır her Cuma günü yemek ikramının yapıldığını söyledi. Babasının ölümünün ardından sürdürdüğü geleneğe arkadaşları, esnaflar ve birçok kişinin destek olduğunu anlatan Erdem, "Babamız 1969 yılında bu anahtarcı dükkanını açtığında kendisi cömert bir insandı ve o günün şartlarında her Cuma çiğköfte, lahmacun yaptırıp dağıtıyordu. Bize de babamızdan bir eser kaldı ve babam 2013 yılında ölünce onun hayrına bir köfte yapıp dağıttık esnaflara. Bu sonrasında bir gelenek haline geldi bize ve her Cuma burada fakire, fukaraya, esnafa, vatandaşa, işçiye, memura çiğ köfte yapıp dağıtmaya dönüştü. Biz bunu babamızın annemizin hayrına yapıyorduk. Sonrasında hayırseverler geldi ve bu hayırdan kendilerinin de faydalanmak istediğini söylediler. Derken sponsorluk gibi bir şey oldu ve hem yurtiçi hem yurt dışından Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan birçok arkadaş aradı ve sponsor olmak istediler. Geleneksel hale geldi ve her hafta ortalama 800-1000 kişiye çiğ köfte yapıp dağıtıyoruz. Bunun yanında sponsor bütçesini fazla ayırırsa yemeğin yanında tatlı ikramımız oluyor. Bu hafta da yine çiğ köfte ve baklava ikramımız oldu" diye konuştu.

'HAZIRLIKLARA 2 GÜN ÖNCEDEN BAŞLIYORUZ'

Erdem, Cuma günü mahallede lokantaların kapasite düşüşü yaptığını ve tüm vatandaşların çiğ köfte yemeyi tercih ettiğini belirten Erdem, "Cuma günü yaptığımız bu yemek ikramının hazırlıkları Çarşamba gününden başlıyor. Perşembeden patatesimizi alıyoruz, soğanlarımızı soyuyoruz, sarımsağını, limonunu hazırlayıp dolaba koyuyoruz. Cuma sabah erkenden patatesi kaynatıyoruz. Diğer yandan da köftemizin harçlarını soslarını hazırlıyoruz. Köftenin yoğrulması 11.00'i buluyor. Cuma günü öğle namazına kadar çilingirlik faaliyeti göstermiyoruz. İnsanlar alıştı ve saat 11.00 olunca kapının önünde beklemeye başlıyorlar. Ben yaptığım bu hayır işi için şehir dışına çıkamıyorum, seyahat edemiyorum çünkü insanlar yıllardır alıştı ve her Cuma yemek bekliyorlar" şeklinde konuştu.