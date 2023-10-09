Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2023 yılının ilk 9 ayında toplam 3 milyon 196 bin 577 adet çağrı gelirken, gelen çağrıların 2 milyon 435 bin 303 adedinin asılsız ve gereksiz çağrı olduğu açıklandı. Asılsız ve gereksiz çağrı yapan 88 vatandaşa para cezası verilirken, 2 şahsa adli işlem yapıldı, 12 şahıs için ise emniyete bilgi verildi.

Gaziantep'te 112'ye asılsız çağrıda bulunan 88 kişiye para cezası verildi

- Gaziantep'te 112'ye 9 ayda 2 milyon 435 bin 303 adet asılsız ve gereksiz çağrı

112 Acil Çağrı Merkezi'nde asılsız ve gereksiz çağrı rekoru

88 vatandaşa para cezası verildi, 2 şahsa adli işlem yapıldı, 12 şahıs için emniyete bilgi verildi

GAZİANTEP - Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2023 yılının ilk 9 ayında toplam 3 milyon 196 bin 577 adet çağrı gelirken, gelen çağrıların 2 milyon 435 bin 303 adedinin asılsız ve gereksiz çağrı olduğu açıklandı. Asılsız ve gereksiz çağrı yapan 88 vatandaşa para cezası verilirken, 2 şahsa adli işlem yapıldı, 12 şahıs için ise emniyete bilgi verildi.

Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1 Ocak - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan çağrıların bilançosu açıklandı. 2023 yılının ilk 9 ayında Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 3 milyon 196 bin 577 adet çağrı geldi.

2 milyon 435 bin 303 adet asılsız ve gereksiz çağrı yapıldı

Gelen çağrıların 761 bin 274 adedi vaka kaydına dönüşürken, geriye kalan 2 milyon 435 bin 303 adedinin ise asılsız ve gereksiz çağrı olduğu açıklandı. Kentteki asılsız ve gereksiz çağrı oranı yüzde 76 olurken, çağrıların vakaya dönüşme oranı ise yüzde 24'te kaldı.

Çağrı yoğunluğunda emniyet açık ara önde

Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların kurumlara göre dağılımı da dikkat çekti. Kentte, 2023 yılının ilk 9 ayında yapılan toplam çağrıların yüzde 52,53'ü Emniyet Müdürlüğü'ne, yüzde 35,85'i Sağlık Müdürlüğü'ne yapılırken, geriye kalan yüzde 11,62'lik diğer çağrılar ise Jandarma, AFAD, İtfaiye ve Orman Müdürlüğü gibi kurumlara yapıldı.

88 vatandaşa para cezası verildi, 2 şahsa adli işlem yapıldı, 12 şahıs için emniyete bilgi verildi

Öte yandan Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ve gereksiz çağrı yapan 88 vatandaşa idari para cezası uygulandı. Ayrıca fiilleri Türk Ceza Kanunu çerçevesine giren 2 şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak adli işlem başlatıldı. Toplam 12 şahıs hakkında ise "TCK 299 Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "TCK 301 Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçu çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile bilgi paylaşımı yapıldığı açıklandı.