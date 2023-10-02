Eskişehir'de Park Halindeki Araçlara Çarpma Kazası

Eskişehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün park halindeki araçlara çarpması sonucunda meydana gelen kazada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza, dün gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Çamlıca mahallesi Birlik caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçların arasına daldı. Kaza sonucunda 2 araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR