Eskişehir'de Orman Yangınına Helikopterler de Müdahale Ediyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan orman yangınına ekipler ve bölge halkı karadan müdahale ederken 2 adet helikopter de havadan söndürme çalışmalarına katıldı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahallelerinin arasında bulunan bir arazide anız yangını çıkmış, alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı. Yangın rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. Oynaş Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekiple birlikte, 8 arazöz ve 3 su tankının yanı sıra 2 adet de helikopter sevk edildi. Karadan ekipler ve bölge halkı alevleri söndürmek için mücadele ederken helikopterler de söndürme çalışmalarına katkıda bulunuyor. - ESKİŞEHİR