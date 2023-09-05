Eskişehir'de Düğünde Tribün Coşkusu

Eskişehir'de dünya evine giren Büşra Kahraman ve Emre Görgül çifti, düğünlerinde Eskişehirspor marşı söyleyip salonu adeta tribüne çevirdi.

Eskişehir'de yaşayan Büşra Kahraman ve Emre Görgül çifti Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Ertaş Caddesi'nde dünya evine girdi. Çiftin düğününe çok sayıda akrabası ve arkadaşı katıldı. Aynı zamanda Eskişehirspor taraftarı olan Görgül çifti, nikah masasında 'Evet' diyerek hayatlarını bileştirdi. Aşığı oldukları renkleri özel günlerinde de anımsayan çiçeği burnundaki çift Eskişehirspor atkısı açarak arkadaşları ile birlikte Es-es marşı söylediler. Oldukça eğlenen çifte misafirler alkışları ile destek verip mutluluklar temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR