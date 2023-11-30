Esenyurt'ta İETT otobüsüne arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

ESENYURT'ta durakta duran İETT otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 TN 7950 plakalı İETT otobüsü, yolcu indirmek için Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi durağında durdu. O sırada, M.Ö.'nün kullandığı 34 BNL 284 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek İETT otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ö. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.