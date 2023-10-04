Esenyurt Belediyesi Engelli ve Yaşlı Vatandaşlara Hizmet Veriyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki hasta, engelli ve yaşlı vatandaşların tekerlekli sandalye ve hasta yatağı ihtiyaçlarını karşılayarak onlara umut oluyor. Belediye ekipleri vatandaşların evlerine hasta yatağı ve tekerlekli sandalye bırakarak, sorunlarını dinliyor ve hizmetlerin aralıksız devam edeceğini belirtiyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki hasta, engelli ve yaşlı vatandaşların tekerlekli sandalye ve hasta yatağı ihtiyaçlarını karşılayarak onlara umut oluyor.

Engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlara umut olan Esenyurt Belediyesi, hizmetlerine aralıksız olarak devam ediyor. Adresi belirlenen evleri tek tek ziyaret eden belediye ekipleri hasta yatağı ve tekerlekli sandalyeleri vatandaşların evlerine bırakarak, onların sorun, talep ve önerilerini de dinliyor. Bu hizmetlerden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar ise Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür ediyor.

"Bizi görünce çok mutlu oluyorlar"

Hizmetlerin aralıksız devam edeceğini belirten Esenyurt Belediyesi personeli Yıldırım Acar, "Esenyurt Belediyesi olarak hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Başta vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirliyoruz, ondan sonra da ilçe genelinde dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlar bizi görünce çok mutlu oluyorlar, bizleri çok güzel karşılıyorlar. Onları mutlu etmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

"Gözümüzü yollarda bırakmıyor"

Belediyenin tekerlekli sandalye hizmetinden yararlanan Fesih Topdemir ise şöyle konuştu: "Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür ederim. Gözümüzü yollarda bırakmıyor. Sorunlarımızı dinleyerek, o sorunlara çözümler buluyor. Bugün buraya belediye ekipleri geldi ve bana tekerlekli sandalye getirdiler. Bu durumdan çok memnun kaldım. Artık hayatım daha da kolaylaşacak." - İSTANBUL