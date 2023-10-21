Erzurum'un Tortum ilçesinde trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Artvin - Erzurum karayolu Tortum Şahin tepesi mevkiinde keskin virajı alamayan otomobil devrildi. İsmail Şahin yönetimindeki 34 UC 9590 plakalı otomobil ile seyir halindeyken virajı alamayarak şarampole devrildi. Devrilen otomobilden fırlayan sürücü otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Ölüm virajı olarak adlandırılan bölgede sürekli kazaların yaşandığını dile getiren bölge sakinleri kavşakta tedbir alınmasını istediler.

Bölge sakinlerinden Hüseyin Şahin, bölgede sürekli kazalar yaşandığını ifade ederek, "Viraj keskin olduğu için araçlar için büyük tehlike oluşturuyor. Bugüne kadar onlarca araç burada dereye uçtu, acilen tedbir alınmalı" dedi.

Aytekin Er isimli vatandaşta "İlçe halkımız tarafından bu bölge ölüm virajı olarak adlandırılıyor. Yetkilerden talebimiz bu virajın bir an önce gerekli düzenleme yapılmalı. Onlarca vatandaşımız bu kavşakta hayatını kaybetti" dedi.

Tortum Pehlivanlı Mahalle Muhtarı Mustafa Büyüközmen, "Bu virajın adı artık ölüm virajı. 5 yıldır en az 60-70 kaza oldu. 15-20 kişi hayatını kaybetti. Bütün yetkililere sesleniyoruz. Artık yeter. Bu ölüm yolunu yaptırın. Canlar gitmesin artık yazık" diye konuştu.

Bölgede geçtiğimiz hafta yaşanan kazanın ardından yol kenarındaki bariyerlerin kırıldığı ve yenisinin yapılmadığı öğrenildi. - ERZURUM