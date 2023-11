Erzurum'da Dağdan Kopan Kaya Parçası Evlerin Önüne Düştü

ERZURUM'un Oltu ilçesinde dağdan kopan kaya parçası, muhtar Bünyamin Yeşilyurt'un (49) ailesiyle yaşadığı evin önüne düştü. Bünyamin Yeşilyurt, balkonun büyük bölümününün yıkıldığını belirterek, "Dağdaki diğer taşlar da çatlamış ve yerinden oynamış. Onlar da her an gelebilir. Bir an evvel önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Kırsal Çengelli Mahallesi'nde, 20 Kasım'da saat 02.30 sıralarında dağdan kopan kaya parçası, mahalle muhtarı Bünyamin Yeşilyurt'un müstakil evinin önüne düştü. 5 kişilik aile büyük bir gürültü ile uyanırken, kaya parçası balkonda hasara neden oldu. 50 hane, 250 nüfuslu Çengelli Mahallesi'nde kaya düşmeleri nedeniyle güvenli bölgelerde 1990'da 26, 2008'de de 14 ev yapılarak hak sahiplerine verildiğini belirten Yeşilyurt, 35 evin daha tehlike altında olduğunu söyledi.

'EVE İSABET ETSE ÖLÜRDÜK'

Evli ve 3 çocuk babası Yeşilyurt, "Uyuyorduk. Evimiz beşik gibi sallanınca deprem oluyor diye uyandık. Eşim, kızlarım Nisa (23), Seda (21) ve Nil (12) dışarı çıktık. Evin dış kapısının önündeki balkonda, dağdan kopup gelen büyük bir kaya duruyordu. Balkonun büyük bir bölümünü yıkarak durmuş. Eve isabet etse hepimiz ölürdük. Dağdaki diğer taşlar da çatlamış ve yerinden oynamış. Onlar da her an gelebilir. Bir an evvel önlem alınmasını istiyoruz. Gece artık bize uyku yok. Düşen, neredeyse otomobil büyüklüğündeki kayanın insan gücü ile kaldırılması imkansız. ya iş makinesi ile götürülecek ya da burada duracak" diye konuştu.

'GİDECEK YERİMİZ YOK'

Kayaların tehdit ettiği 35 evin bir an evvel tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen Yeşilyurt, "Yağan yağmur ve erilen kar suları toprağı yumuşatınca yerinden oynayan büyük kayalar, köyümüze bir bomba gibi düşüyor. Gidecek yerimiz yok. Her gece evimizde ölümü beklemek istemiyoruz. Çocuklarım okula gidiyor. Gece korkudan ne ders çalışabiliyor ne de uyku uyuyabiliyorlar. Mahallemiz bir katliama şahit olmadan devlet büyüklerimizin önlem almasını istiyoruz" dedi. 'DEPREM OLUYOR SANDIK'

?Esengül Yeşilyurt (45) "Kaya eve isabet etseydi; şu an hepimiz ölmüştük. Deprem oluyor sandık. Dışarı çıktığımızda evimizin önünde büyük bir kayayı görünce çok şaşırdık ve korktuk. Verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu. Oğlu ile aynı köyde oturan anne Necmiye Yeşilyurt (72) da "Evlerimizin bir an önce buradan kaldırılıp, başka yere taşımalarını istiyoruz. Oğlumun evinin önüne düşen kayadan sonra gözüme uyku girmiyor. Hepimizin psikoloji bozuldu" diye konuştu.