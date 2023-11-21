Ereğli'de su baskınlarında mahsur kalanlar kepçelerle kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü şiddetli yağış ve fırtına sonrası yaşanan su baskınlarında mahsur kalan vatandaşların kepçelerle kurtarıldığı o anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Murtaza mahallesinde sağanak yağış sonrası bir çok cadde ve sokaklar su altında kalmış ve dereler taşmıştı. Su baskınları sonrası işyerlerinde ve araçlarında mahsur kalan vatandaşların kepçe ile kurtarıldığı yeni görüntüler ortaya çıktı. Diğer yandan görüntülerde zabıta araçların suda güçlükle ilerlemeleri ise dikkat çekti. - ZONGULDAK