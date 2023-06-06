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Enkaza giren kaplumbağa kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasara yol açtığı Hatay'ın Defne ilçesinde yolda yürüyen bir vatandaş tarafından enkaz altında olan bir kaplumbağa, kurtarıldı. 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde en büyük hasarın yol açtığı Hatay'da sahada çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan hasarlı binalar yıkılıyor bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Defne ilçesine bağlı Armutlu Mahallesinde yolda yürüyen bir vatandaş da, enkaza giren bir kaplumbağayı fark ederek kurtardı. Kaplumbağa, vatandaş tarafından su verildikten sonra doğaya saldı.

Enkaza giren kaplumbağa kurtarıldı

HATAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasara yol açtığı Hatay'ın Defne ilçesinde yolda yürüyen bir vatandaş tarafından enkaz altında olan bir kaplumbağa, kurtarıldı.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerde en büyük hasarın yol açtığı Hatay'da sahada çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan hasarlı binalar yıkılıyor bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Defne ilçesine bağlı Armutlu Mahallesinde yolda yürüyen bir vatandaş da, enkaza giren bir kaplumbağayı fark ederek kurtardı. Kaplumbağa, vatandaş tarafından su verildikten sonra doğaya saldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Yaşam

Kahramanmaraş Kaplumbağa Armutlu Hatay Yaşam Haberler

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