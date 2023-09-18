Emet Bahatlar köyünde geleneksel güz hayrı ve helalleşme programı düzenlendi

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Bahatlar köyünde geleneksel güz hayrı ve helalleşme programı düzenlendi. Köy dışında yaşayan vatandaşların da katıldığı etkinlikte dua edildi ve hayır yemeği ikram edildi. Köy Muhtarı Ali Çatal, etkinliğin amacının köyde ve köy dışında yaşayan vatandaşları bir araya getirmek olduğunu belirtti.

Kütahya'nın Emet ilçesi Bahatlar köyünde geleneksel güz hayrı ve helalleşme programı gerçekleştirildi.

Köy dışında yaşayan Bahatlar köyü vatandaşlarının da geniş katılım gösterdiği etkinlikte hep birlikte dualar edildi ve helalleşme programı gerçekleştirildi. Etkinlikte köylülerin ve katılımcıların destekleriyle hazırlanan hayır yemeği ikram edildi.

Etkinliğe katılan Emet İlçe Müftü Vekili Birol Usaç, komşunun komşu, müminin mümin, Allah'ın kulları üzerindeki haklarından bahsederek, elde edilen ürünlerin ve hayvancılığın bereketli olması, hayırlı, bereketli bir ömür sürülmesi için dua etti.

Köylerinde geleneksel hale getirdikleri güz hayrı ve helalleşme programıyla köyde ve köy dışında yaşayan vatandaşların bir araya gelmelerini sağlamayı hedeflendiklerini söyleyen Köy Muhtarı Ali Çatal, " Etkinliğimize katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz hayırları Allah kabul etsin" dedi. - KÜTAHYA