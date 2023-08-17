Elazığ'da römorklu çapa makinesi ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen kazada, römorklu çapa makinesi ile hafif ticari araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da römorklu çapa makinesi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gemici köyünde hafif ticari araç ile römorklu çapa makinesi çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ