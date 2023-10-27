Elazığ'da Fidan Dikmeye Giden Öğrencileri Taşıyan Midibüsün Karıştığı Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da fidan dikmeye giden öğrencileri taşıyan midibüsün karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu öğrenci 15 kişi ise yaralandı. Kazanın, midibüsün freninin patlamasından kaynaklandığı öne sürüldü.

Elazığ'da, fidan dikmeye giden öğrencileri taşıyan midibüsün karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu öğrenci 15 kişi ise yaralandı.

Elazığ Harput Mahallesi'nde fidan dikmeye giden öğrencileri taşıyan Yurtbaşı Belde Belediyesi'ne ait 23 HK 803 plakalı midibüs ışıktan geçmek isteyen diğer araçlara çarptı. Öğlen saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, çoğunluğu öğrencilerden oluşan 15'ten fazla kişi ise yaralandı. Kazanın, midibüsün freninin patlamasından kaynaklandığı öne sürüldü.

Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Bilginoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.