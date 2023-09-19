Edirne'de terk edilmiş 5 yavru köpek bulundu

EDİRNE'de, jandarma ekiplerince yol kenarına terk edilmiş halde bulunan 5 yavru köpek, tedavi ve bakımları için Edirne Belediyesi Hayvan barınağına teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında Edirne-Süloğlu karayolu kenarına terk edilmiş halde 5 yavru köpek buldu. Yavru köpekler, koruma altına alınarak, gerekli tedavi ve bakımlarının yapılması için Edirne Belediyesi Hayvan barınağına teslim edildi. (DHA)