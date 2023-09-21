Dörtyol'da park halindeki araç alev alev yandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde park halindeki bir araç alev alev yandı, araçta meydana gelen patlama anında vatandaşların yaşadığı panikse kameraya yansıdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde park halindeki bir araç alev alev yandı, araçta meydana gelen patlama anında vatandaşların yaşadığı panikse kameraya yansıdı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki araçtan alevler çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aracın alev alev yandığı esnada meydana gelen patlamayla birlikte vatandaşlar panik yaşadı, o anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY