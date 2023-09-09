Diyarbakır'da Tekstil Dükkanında Yangın ve Patlama

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan bir tekstil dükkanında çıkan yangın sonrası meydana gelen patlama anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın nedeniyle içeride gaz sıkışmasından kaynaklı patlama meydana geldi.

25 kişinin dumandan etkilendiği patlama kamerada

Diyarbakır'da tekstil dükkanında patlama: 25 kişi dumandan etkilendi

Tekstil dükkanı alev topuna döndü: 15 milyon TL zarar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan bir tekstil dükkanında çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi. Alev topuna dönen dükkanın yanma anı telefon kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yangın, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Cengizler Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil dükkanında meydana geldi. Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede dükkanı alev topuna çevirdi. Yangın nedeniyle içeride gaz sıkışmasından kaynaklı daha sonra patlama meydana geldi. Alevlerin daha da büyümesiyle yangın, dükkanın üzerindeki dairelere de sıçradı. Daire sakinlerinden 25 kişi dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıktan sonra yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 25 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Dükkan sahibi zararının 15 milyon TL olduğunu belirtirken, dükkan soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.