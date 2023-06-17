Diyarbakır'da Hamama Giden Ailenin Otomobili Takla Attı: 3 Ölü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, dün hamama giden ailenin bulunduğu otomobilin takla attığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı. Hastanede yatan 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Çermik ilçesinin Akkoyunlu köyünde meydana geldi. Köyden ilçe merkezine hamama giden ailenin bulunduğu Mehmet Can Gedik (24) idaresindeki 21 ES 922 plakalı otomobilin, Başarı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atmasıyla Mehmet Can Gedik ve Emirhan Gedik hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki Umut Gedik de tedavi gördüğü Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, ölü sayısı 3'e yükseldi.

Kazada yaralanan 3 kişinin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. - DİYARBAKIR